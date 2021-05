Radar e telescopi puntati sul razzo cinese verso la Terra. "Rischio remoto" per Italia (Di venerdì 7 maggio 2021) È la seconda volta che accade in due anni: il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è in caduta incontrollata verso la Terra, come era accaduto nel 2020 al lanciatore dello stesso modello. Le sue orbite, seguite in queste ore in tutto il mondo, permettono di calcolare con un margine di incertezza ancora molto grande il punto del pianeta nel quale questo cilindro da circa 20 tonnellate rientrerà. Attualmente è di almeno 9 ore la finestra temporale entro la quale, nella notte fra sabato 8 e domenica 9 maggio, dovrebbe avvenire il rientro. Il Rischio che l’impatto con l’atmosfera possa avvenire sull’Italia è piccolo e solo nelle prossime ore sarà possibile calcolarlo con maggiore precisione. Radar e telescopi da tutto il mondo sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) È la seconda volta che accade in due anni: il secondo stadio delLunga Marcia 5B è in caduta incontrollatala, come era accaduto nel 2020 al lanciatore dello stesso modello. Le sue orbite, seguite in queste ore in tutto il mondo, permettono di calcolare con un margine di incertezza ancora molto grande il punto del pianeta nel quale questo cilindro da circa 20 tonnellate rientrerà. Attualmente è di almeno 9 ore la finestra temporale entro la quale, nella notte fra sabato 8 e domenica 9 maggio, dovrebbe avvenire il rientro. Ilche l’impatto con l’atmosfera possa avvenire sull’è piccolo e solo nelle prossime ore sarà possibile calcolarlo con maggiore precisione.da tutto il mondo sono ...

