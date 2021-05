Quarto Grado, anticipazioni della puntata di stasera 7 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera alle ore 21.25 su Rete 4 torna l’appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Marco Vannini, il 20enne morto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Lunedì scorso, dopo sei anni e cinque gradi di giudizio, è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione, che ha confermato quella del processo d’Appello bis: condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (omicidio volontario con dolo eventuale), a 9 anni e 4 mesi per i due figli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo (concorso semplice attenuato dal minimo ruolo e apporto causale). Una sentenza immediatamente esecutiva, che ha portato i Ciontoli in carcere. Alla lettura del dispositivo, amici e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa sera alle ore 21.25 su Rete 4 torna l’appuntamento con. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa di Marco Vannini, il 20enne morto nella notte tra il 17 e il 182015, mentre era a casafidanzata, a Ladispoli. Lunedì scorso, dopo sei anni e cinque gradi di giudizio, è arrivata la sentenza definitivaCassazione, che ha confermato quella del processo d’Appello bis: condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli (omicidio volontario con dolo eventuale), a 9 anni e 4 mesi per i due figli, Martina e Federico, e la moglie Maria Pezzillo (concorso semplice attenuato dal minimo ruolo e apporto causale). Una sentenza immediatamente esecutiva, che ha portato i Ciontoli in carcere. Alla lettura del dispositivo, amici e ...

Asset_Profile : @carmelo_sb @DiMarzio Non potrebbe neppure cedere a Mezzaroma visto che è suo cognato e il comma 2 dello stesso art… - Sara45500302 : @97_pfeddy Secondo me quarto grado guarda più le visualizzazioni - Sara45500302 : Secondo voi a quarto grado parleranno di Denise? #DenisePipitone - FMonderna : @fracortellessa Verissimo ma qui c'è poco da mistificare c'è un regolamento che dice che la deve cedere e nessun pa… - t_imperatrice : Milo Infante non lascia Piera da sola È con lei, con noi, su FB e su tutti i social. Vi ricordo anche Matano con La… -