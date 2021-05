Quanto sono belle le cozze (Di venerdì 7 maggio 2021) In Sardegna le cozze diventano bellissime, grazie a un nuovo progetto di economia circolare applicata alla mitilicoltura (allevamento di cozze), realizzato dalla fondazione sarda no profit MEDSEA, che lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del mediterraneo, e l’azienda Nieddittas, che gestisce l’intera filiera della mitilicultura nel Golfo di Oristano. L’obiettivo è quello di progettare e realizzare oggetti di ecodesign attraverso il recupero e il riutilizzo di materiali di scarto della mitilicoltura e rifiuti da essa derivati come retine, reti e cordami potenzialmente dannosi per gli ecosistemi marino-costieri. Secondo i dati raccolti dall’Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), per produrre 1kg di cozze si utilizzano fino a 1,5 metri lineari di reti che, moltiplicati per le migliaia di tonnellate di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 maggio 2021) In Sardegna lediventano bellissime, grazie a un nuovo progetto di economia circolare applicata alla mitilicoltura (allevamento di), realizzato dalla fondazione sarda no profit MEDSEA, che lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del mediterraneo, e l’azienda Nieddittas, che gestisce l’intera filiera della mitilicultura nel Golfo di Oristano. L’obiettivo è quello di progettare e realizzare oggetti di ecodesign attraverso il recupero e il riutilizzo di materiali di scarto della mitilicoltura e rifiuti da essa derivati come retine, reti e cordami potenzialmente dannosi per gli ecosistemi marino-costieri. Secondo i dati raccolti dall’Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), per produrre 1kg disi utilizzano fino a 1,5 metri lineari di reti che, moltiplicati per le migliaia di tonnellate di ...

