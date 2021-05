Quanto funziona il vaccino anti Covid? Te lo spiegano i poliziotti (Di venerdì 7 maggio 2021) Contagi da Covid dimezzati tra i poliziotti nell’ultimo mese e calo del 77,5% dei casi gravi dopo che è stata quasi completata la somministrazione della prima dose di vaccino. E’ Quanto emerge da una circolare della Direzione centrale di Sanità del Dipartimento di Ps, che l’Adnkronos ha potuto visionare. “La campagna vaccinale nei confronti del personale della Polizia di Stato, pressoché completata su tutto il territorio nazionale per Quanto attiene alla somministrazione della prima dose di vaccino agli appartenenti che hanno manifestato nel gennaio scorso la loro adesione - si legge nella circolare firmata dal direttore Fabrizio Cipriani - sta comportanto una significativa riduzione dei casi gravi (i ricoveri ospedalieri si sono abbassati dai 40 di fine marzo ai 9 di fine aprile) e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Contagi dadimezzati tra inell’ultimo mese e calo del 77,5% dei casi gravi dopo che è stata quasi completata la somministrazione della prima dose di. E’emerge da una circolare della Direzione centrale di Sanità del Dipartimento di Ps, che l’Adnkronos ha potuto visionare. “La campagna vaccinale nei confronti del personale della Polizia di Stato, pressoché completata su tutto il territorio nazionale perattiene alla somministrazione della prima dose diagli appartenenti che hanno manifestato nel gennaio scorso la loro adesione - si legge nella circolare firmata dal direttore Fabrizio Cipriani - sta comportanto una significativa riduzione dei casi gravi (i ricoveri ospedalieri si sono abbassati dai 40 di fine marzo ai 9 di fine aprile) e ...

