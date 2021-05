Quando riaprono i centri commerciali nel weekend in zona gialla | la possibile data

(Di venerdì 7 maggio 2021) La bozza del decreto che faceva sperare in una riapertura deinelin, poi l’ennesima “doccia fredda” per i commercianti. Sì, perché in realtà l’ultimo Decreto del Governo Draghi – quello che ha reintrodotto la– non prevede l’apertura delle gallerienel fine settimana. Saracinesche abbassate il sabato e la domenica, a eccezione dei negozi che vendono generi alimentari, tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie. Ma idi tutta Italia non ci stanno e per martedì 11 maggio è prevista una manifestazione: un’iniziativa, che coinvolge 30.000 negozi e supermercati e, che è stata promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad, ...

...settimana il governo tornerà a riunirsi per valutare la situazione epidemiologica e decidere... di circolare liberamente in tutto il Paese Dal 15 maggio in zona gialla , inoltre,le ......Turismo di Fratelli d'Italia Gianni Berrino - il primo organizzato in presenza in Liguria da... 'gli alberghi per un'accoglienza di qualità': coordinato da Daniela Colombo (Responsabile ...Con l’avvicinarsi dell’estate gli italiani tornano in spiaggia: in alcune Regioni gli stabilimenti balneari hanno già riaperto, come ...La Campania teme la zona arancione, Puglia verso la gialla. Le arancioni in bilico, tutte le altre gialle: ecco come si prospetta la nuova mappa dell'Italia in vista del monitoraggio settimanale di qu ...