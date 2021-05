Quale cosmopolita | Roma che abbraccia Mourinho è Roma che ha sempre bisogno di Cesare

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 maggio 2021) C’è già una dimensione mistica della calata di. A Testaccio in 24 ore ci hanno disegnato un murale: Mounista su una Vespa bianca; Special One in 50 Special. A Trastevere i geniacci di Elvis Lives – un negozio di abbigliamento hipster-ntico che gioca su stereotipi e tradizioni capitoline – hanno stampato dei santini meravigliosi: Mou in tunica giallorossa con in mano le chiavi della città, sotto l’invocazione: “Ovunque proteggimi”. Io osservo con un senso di allegria e spaesamento. Un po’ empatia e un po’ inquietudine. La capisco questa sbornia collettiva. La accarezzo: vorrei partecipare. Ci sono col cuore ma non con la testa. Penso: ahò, amo preso. E dopo cinque minuti: è chiaro cheè ...