PSG, Florenzi: “Inter? Tutte le mie energie sono investite qui. E sull’arrivo di Mourinho…” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Tutte le mie energie sono investite nella causa del PSG. Sto cercando di ripagare la fiducia del presidente Al Khelaifi e del ds Leonardo, di Tuchel con cui ho iniziato la stagione, e adesso di Pochettino che continua a credere in me. Quindi voglio solo dare il massimo. Il resto si vedrà”. sono queste le parole che Alessandro Florenzi ha concesso alla Gazzetta dello Sport, accentrando il discorso sul suo futuro. Il classe ’91 è ancora di proprietà della Roma dato che i parigini hanno solo un’opzione di riscatto. Ciononostante il suo nome è stato anche accostato all’Inter: “In questi ultimi anni ho lavorato tanto per tornare ai miei livelli di prima degli infortuni. Penso di esserci riuscito, soprattutto facendo un intenso lavoro a livello mentale: è la testa che ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “le mienella causa del PSG. Sto cercando di ripagare la fiducia del presidente Al Khelaifi e del ds Leonardo, di Tuchel con cui ho iniziato la stagione, e adesso di Pochettino che continua a credere in me. Quindi voglio solo dare il massimo. Il resto si vedrà”.queste le parole che Alessandroha concesso alla Gazzetta dello Sport, accentrando il discorso sul suo futuro. Il classe ’91 è ancora di proprietà della Roma dato che i parigini hanno solo un’opzione di riscatto. Ciononostante il suo nome è stato anche accostato all’: “In questi ultimi anni ho lavorato tanto per tornare ai miei livelli di prima degli infortuni. Penso di esserci riuscito, soprattutto facendo un intenso lavoro a livello mentale: è la testa che ...

