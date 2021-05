Proposta per assunzione precari senza nessuna sanatoria. Lettera (Di venerdì 7 maggio 2021) Inviata da Salvatore Sottile - Sono un docente precario con 7 anni di insegnamento e vorrei fare una semplicissima Proposta al Ministro Bianchi al fine di assumere i precari senza nessuna sanatoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Inviata da Salvatore Sottile - Sono un docenteo con 7 anni di insegnamento e vorrei fare una semplicissimaal Ministro Bianchi al fine di assumere i. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : ?Anno bianco contributivo per le partite Iva duramente colpite dalla crisi. Diventa realtà la proposta della Lega:… - LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - sbonaccini : La proposta di @JoeBiden per la revoca dei brevetti per i vaccini veda l’Italia e l’Europa al suo fianco. Il vacc… - vincesofo : Come ho spiegato qualche giorno fa a proposito degli #insetti, LA PROPOSTA DI TOGLIERE L’ALCOOL DAL #VINO FA PARTE… - AssiElena : RT @claudio_2022: Svelato il bluff sulla legge bavaglio. La proposta del cdx, che inasprisce le pene per i reati contro i gay ma non dà spa… -