(Di venerdì 7 maggio 2021)- Per ilcentrocampo da reinventare per sopperire alle assenze di Hernani e Brugman ma abbondanza in difesa. L', con Sportiello in porta al posto dello squalificato Gollini , ...

Advertising

FantaMasterApp : 'Spezia-Napoli, le probabili formazioni: Italiano sceglie Piccoli, Osimhen più di Mertens' - sportli26181512 : Probabili formazioni Juve-Milan: aggiornamenti: Pirlo ritrova Chiesa, ballottaggio Morata-Dybala. Mandzukic recuper… - sportli26181512 : Probabili formazioni Parma-Atalanta: aggiornamenti: D'Aversa deve fare a meno di Hernani e Brugman. Gasperini, con… - sportli26181512 : Probabili formazioni Roma-Crotone: aggiornamenti: Turnover per Fnnseca dopo lo United. Di Carmine unico indisponibi… - mrandroid02 : Probabili formazioni Udinese-Bologna: aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

PARMA - Per il Parma centrocampo da reinventare per sopperire alle assenze di Hernani e Brugman ma abbondanza in difesa. L' Atalanta , con Sportiello in porta al posto dello squalificato Gollini , ...TORINO - Nella Juventus torna Chiesa , ballottaggi Morata - Dybala e Chiellini - Bonucci . Ultime in casa Milan : recupera Mandzukic ma andrà in panchina, ballottaggio tra Rebic e Leao . ...La partita Hellas Verona - Torino di domenica 9 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata di Serie B ...Inzaghi recupera Schiattarella ed Hetemaj ma restano in forse Falque, Tuia e letizia. Semplici, invece, può contare su Ceppitelli ...