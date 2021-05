Probabili formazioni Fiorentina-Lazio | trentacinquesima giornata Serie A 2020 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in questa fase della stagione con obiettivi diversi. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 8 maggio mentre sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi offrirà comunque gli aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Ribery e Vlahovic sul fronte d’attacco. Kokorin e Borja Valero tra gli indisponibili dei viola.– Correa e Immobile confermati in attacco, sulla sinistra ancora Lulic perché Fares è squalificato. Torna Acerbi dopo la squalifica. Le...

Advertising

infoitsport : Juventus-Milan, le probabili formazioni: due dubbi per Pioli - periodicodaily : Cosenza Monza (probabili formazioni e Tv) #cosenzamonza #serieBKT #7maggio - Salernogranata : Salernitana in campo contro la Capolista. Si ritorna al 3-5-2 ?Ecco le probabili formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Salernitana-Empoli: le probabili formazioni - Vdruz : I convocati del Frosinone e le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

INTER SAMPDORIA: CHI IN CAMPO DOMANI? Spazio alle mosse dei tecnici per ledi Inter Sampdoria, sfida in programma solo domani a San Siro alle ore 18.00 e ...Tifosi e fantallenatori però vogliono avere news fresche sulle. Siamo quindi pronti per dare uno sguardo alla situazione squadra per squadra: per farlo chiamiamo in soccorso il ...Iachini si affida al duo Vlahovic-Ribery per conquistare i punti salvezza; Inzaghi insegue la Champions con Correa-Immobile ...La partita Venezia - Pordenone di Venerdì 7 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37° giornata di Serie B ...