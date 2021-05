Prima tappa Giro d’Italia 2021 domani in tv: orario e diretta streaming (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutto pronto per l’inizio del Giro d’Italia 2021 che scatterà domani, sabato 8 maggio, con la Prima tappa. Si tratta di una cronometro individuale di 8.6 km con partenza e arrivo da Torino e il favorito numero uno è l’italiano e piemontese Filippo Ganna. La Prima tappa della corsa rosa sarà visibile in diretta integrale sui canali Rai Sport, vale a dire Rai Sport + HD e Rai Due, con streaming su Dazn, e su Eurosport, ospitato sulla piattaforma Dazn, o in streaming su Discovery +. Appuntamento alle ore 14 con la partenza del primo corridore, l’ultimo arriverà alle 17.15. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutto pronto per l’inizio delche scatterà, sabato 8 maggio, con la. Si tratta di una cronometro individuale di 8.6 km con partenza e arrivo da Torino e il favorito numero uno è l’italiano e piemontese Filippo Ganna. Ladella corsa rosa sarà visibile inintegrale sui canali Rai Sport, vale a dire Rai Sport + HD e Rai Due, consu Dazn, e su Eurosport, ospitato sulla piattaforma Dazn, o insu Discovery +. Appuntamento alle ore 14 con la partenza del primo corridore, l’ultimo arriverà alle 17.15. SportFace.

