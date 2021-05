Prima di un attacco cardiaco il corpo ci avverte con questi segnali (Di venerdì 7 maggio 2021) L’infarto del miocardio, generalmente detto attacco cardiaco, è purtroppo una delle più frequenti cause di accesso al pronto soccorso e rappresenta anche una della principali cause di morte nei paesi industrializzati. I sintomi Il dottor Alessandro Iadanza, Specialista in Cardiologia e Angiologia medica spiega in cosa consiste: L’attacco di cuore, avviene in seguito alla rottura o erosione della placca aterosclerotica in un’arteria coronarica. Questo evento mette in moto dei meccanismi che portano alla formazione di un coagulo, che blocca il flusso di sangue nel vaso interessato in modo totale o parziale. La conseguenza è la necrosi del tessuto cardiaco sottostante il vaso coronarico, non più irrorato. Secondo il cardiologo ogni anno in Italia ne vengono colpite circa 140mila persone, e riconoscerne i ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 7 maggio 2021) L’infarto del miocardio, generalmente detto, è purtroppo una delle più frequenti cause di accesso al pronto soccorso e rappresenta anche una della principali cause di morte nei paesi industrializzati. I sintomi Il dottor Alessandro Iadanza, Specialista in Cardiologia e Angiologia medica spiega in cosa consiste: L’di cuore, avviene in seguito alla rottura o erosione della placca aterosclerotica in un’arteria coronarica. Questo evento mette in moto dei meccanismi che portano alla formazione di un coagulo, che blocca il flusso di sangue nel vaso interessato in modo totale o parziale. La conseguenza è la necrosi del tessutosottostante il vaso coronarico, non più irrorato. Secondo il cardiologo ogni anno in Italia ne vengono colpite circa 140mila persone, e riconoscerne i ...

Advertising

distintamente_ : Ho rivisto il daytime dove il bubi ha avuto un attacco di panico prima dell'esibizione davanti a Linus e nonostante… - Fairwatch1 : RT @StopTTIP_Italia: Ma il commercio internazionale non è cambiato. Oggi la sfida è fermare trattato #EuMercosur, che minaccia l'#Amazzonia… - Jerry_3_ : @EltonLastStarr Va bene, allora lbra non è uno dei giocatori più forti di sempre, Conte è un allenatore votato all'… - Filo__diArianna : @fLicciardi1971 Noooo i dolci sono il mio sedativo naturale, infatti se non riesco a dormire attacco..e subito crol… - c_lupo : RT @StopTTIP_Italia: Ma il commercio internazionale non è cambiato. Oggi la sfida è fermare trattato #EuMercosur, che minaccia l'#Amazzonia… -