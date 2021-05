Advertising

FirenzePost : Prezzi carburanti: nuovo rialzo di quelli alla pompa, benzina selfservice a 1,585 euro - DividendProfit : Carburanti, UNC: “Nuovo rincaro prezzi. Per benzina +9,5% da inizio anno” - prealpienergie : Vuoi sapere quante TASSE c'erano nel prezzo della BENZINA di APRILE 2021? #prezzi #carburanti #tasse #benzina… - prealpienergie : Vuoi sapere quante TASSE c'erano nel prezzo del DIESEL di APRILE 2021? #prezzi #carburanti #tasse #gasolio #diesel… - prealpienergie : Vuoi sapere quante TASSE c'erano in DIECI EURO di BENZINA ad APRILE 2021? #prezzi #carburanti #tasse #benzina… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi carburanti

Agenzia ANSA

...di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi...726 euro/litro (ieri 1,724) con gli impianti colorati che mostranomedi praticati tra 1,679 e ...Nuovi rialzi sulla retenazionale, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo invertono la rotta e scendono. A muovere iraccomandati e' oggi Eni, aumentando di 1 ...“Il mio messaggio per il Giorno della terra ai grandi del petrolio è: ci vediamo in tribunale.” Questa la dichiarazione con cui il democratico Bill de Blasio, sindaco di New York, ha lanciato il 22 ap ...La calma sui listini è finita: l'aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati si è tradotto in un rincaro anche per i prezzi alla pompa: i dati aggiornati ...