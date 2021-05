Previsioni meteo: WEEKEND con CALDO ESTIVO e dalla prossima settimana FORTE MALTEMPO (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci prepariamo ad un WEEKEND di tempo prevalentemente stabile e sereno su tutto il Lazio, in uno scenario destinato a cambiare solo dalla prossima settimana. Un robusto promontorio subtropicale andrà ad insediarsi sul Mediterraneo centrale, ricoprendo buona parte del territorio italiano. La pressione risulterà elevata al suolo e in quota, conseguentemente a ciò sono attese temperature in aumento.Aumenteranno i valori termici superficiali specie nelle ore diurne nei periodi di massimo soleggiamento. Nel centro di Roma e su molteplici località del territorio regionale si potranno superare i 26-27°C, con aria mite che resisterà pure nelle ore notturne tra sabato e domenica.I venti deboli spireranno dai quadranti meridionali che favoriranno la formazione di qualche nuvola innocua.Sulle zone costiere l’aria sarà ... Leggi su funweek (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci prepariamo ad undi tempo prevalentemente stabile e sereno su tutto il Lazio, in uno scenario destinato a cambiare solo. Un robusto promontorio subtropicale andrà ad insediarsi sul Mediterraneo centrale, ricoprendo buona parte del territorio italiano. La pressione risulterà elevata al suolo e in quota, conseguentemente a ciò sono attese temperature in aumento.Aumenteranno i valori termici superficiali specie nelle ore diurne nei periodi di massimo soleggiamento. Nel centro di Roma e su molteplici località del territorio regionale si potranno superare i 26-27°C, con aria mite che resisterà pure nelle ore notturne tra sabato e domenica.I venti deboli spireranno dai quadranti meridionali che favoriranno la formazione di qualche nuvola innocua.Sulle zone costiere l’aria sarà ...

