Presa la banda che saccheggiava negozi di telefonia in Piemonte, Lombardia e Veneto: ecco come agivano – Video (Di venerdì 7 maggio 2021) La Polizia di Stato di Verbano-Cusio-Ossola ha eseguito misure cautelari e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di un gruppo di soggetti, tutti di origine rumena, ma stabilmente dimoranti a Milano, accusati di una serie di furti aggravati ai danni di negozi di telefonia e materiale fotografico. Gli episodi, compiuti in varie località del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, avvenivano, come mostrano le immagini delle telecamere di sicurezza “con inaudita violenza”: la banda sfondava con mazze ferrate e palanchini i vetri delle porte di ingresso degli esercizi commerciali, rubando in poco tempo tutto ciò che era esposto e custodito, spesso incuranti dei sistemi d allarme. In particolare la banda agiva sull’asse delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La Polizia di Stato di Verbano-Cusio-Ossola ha eseguito misure cautelari e un obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di un gruppo di soggetti, tutti di origine rumena, ma stabilmente dimoranti a Milano, accusati di una serie di furti aggravati ai danni didie materiale fotografico. Gli episodi, compiuti in varie località del, dellae del, avvenivano,mostrano le immagini delle telecamere di sicurezza “con inaudita violenza”: lasfondava con mazze ferrate e palanchini i vetri delle porte di ingresso degli esercizi commerciali, rubando in poco tempo tutto ciò che era esposto e custodito, spesso incuranti dei sistemi d allarme. In particolare laagiva sull’asse delle ...

