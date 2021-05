Premier, tonfo del Leicester che cede 4-2 al Newcastle. La corsa Champions si complica per le foxies (Di venerdì 7 maggio 2021) Clamoroso tonfo interno del Leicester che cede 4-2 al Newcastle, in una gara che doveva blindare la zona Champions per le foxies e che invece la complica maledettamente. Partita completamente sbagliata per i padroni di casa, che alla fine del primo tempo erano sotto 2-0, con le reti di Willock e Dummett. Newcastle che addirittura si portava sul 4-0, grazie ad una doppietta di Wilson nella ripresa. Nel finale la reazione del Leicester che ha trovato i due gol con Albightron e Iheanacho a rendere il passivo meno pesante. Un 4-2 che vede le foxies fermarsi a 63 punti, opportunità per le inseguitrici, per riportarsi sotto. Il Chelsea è a -2 (anche se domani gioca con il City). Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Clamorosointerno delche4-2 al, in una gara che doveva blindare la zonaper lee che invece lamaledettamente. Partita completamente sbagliata per i padroni di casa, che alla fine del primo tempo erano sotto 2-0, con le reti di Willock e Dummett.che addirittura si portava sul 4-0, grazie ad una doppietta di Wilson nella ripresa. Nel finale la reazione delche ha trovato i due gol con Albightron e Iheanacho a rendere il passivo meno pesante. Un 4-2 che vede lefermarsi a 63 punti, opportunità per le inseguitrici, per riportarsi sotto. Il Chelsea è a -2 (anche se domani gioca con il City). Foto: Twitter ...

