Premier League, il Leicester cade in casa e rischia la Champions: il Newcastle vince 4-2 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Leicester si complica la vita nella sua rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Le Foxes cadono in casa 2-4 contro il Newcastle nella 35^ giornata di Premier League e potrebbero essere sorpassate dal Chelsea di Tuchel al terzo posto. Al momento il posto tra le prime quattro è ancora salvo, ma West Ham e Tottenham, le principali inseguitrici, possono accorciare in vista del rush finale. GUARDA GLI HIGHLIGHTS IL MATCH – Il Newcastle sfrutta le amnesie difensive dei padroni di casa e passa al 22? con Willock, che ruba palla a un difensore e chiude in diagonale. Notte fonda per il Leicester al 34? quando Dummett raddoppia sugli sviluppi dei calcio d'angolo. Nella ripresa gli attacchi delle Foxes non ...

