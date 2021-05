Prada ha lanciato la nuova Timecapsule | solo 24 ore per l’acquisto

(Di venerdì 7 maggio 2021), anche a maggio, hala sua Time Capsule. Questo mese propone, sempre in edizione limitata, una esclusiva camicia per l’uomo e la donnahala, in cui ha messo in vendita per sole 24 ore, un nuovo capo d’abbigliamento. Si tratta di una edizione limitata, che si può acquistare praticamenteper un tempo limitato. Questa voltaha rilasciato una camicia stampata, che esprime libertà, esagerazione e creatività. Ad ispirare il modello sono gli anni ’80 del secolo scorso. Lacamicia bowlingè un mix di codici stilistici provenienti dal mondo dello skateboard e pattern animalier. Contrasti cromatici, sfumature e stampe si uniscono nel capo creando ...

...la partnership con Giro d'Italia in qualità di Official Supplier della manifestazione ha... Drudi ha customizzato i caschi delle squadre di vela dell'America's Cup Luna RossaPirelli ed ...Daa Maison Margiela , da Stella McCartney a Vivienne Westwood , lo scopo è garantire ... il Principe Carlo , che di recente, così come si legge su Pourfemme , haun progetto di ...Prada, anche a maggio, ha lanciato la sua Time Capsule. Questo mese propone, sempre in edizione limitata, una camicia per l’uomo e la donna ...(Adnkronos) - Roma, 5 maggio 2021. Filati riciclati, fibre biologiche, filiera controllata e riuso creativo: anche la moda si fa sostenibile, in linea a un'esigenza condivisa in tutto il mondo e richi ...