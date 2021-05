Power Hits Estate 2021: l’evento musicale dell’estate (Di venerdì 7 maggio 2021) Vi ricordate il Festivalbar? Quei tempo sono passati, ed oggi l’evento musicale dell’Estate è l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021. Indetto da RTL 102.5, la radiovisione più famosa d’Italia, quest’anno il programma è alla sua quinta edizione. E sarà totalmente Covid-free. Quando andrà in onda Power Hits Estate 2021? l’evento andrà in onda martedì 31 agosto 2021, live dall’Arena di Verona. A presentare la serata saranno Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese, con la partecipazione straordinaria di Massimo Giletti. Una serata Covid-free I lavoratori dello spettacolo sono tra i più colpiti, dal punto di vista economico, dalla pandemia di Covid-19. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Vi ricordate il Festivalbar? Quei tempo sono passati, ed oggidell’è l’RTL 102.5. Indetto da RTL 102.5, la radiovisione più famosa d’Italia, quest’anno il programma è alla sua quinta edizione. E sarà totalmente Covid-free. Quando andrà in ondaandrà in onda martedì 31 agosto, live dall’Arena di Verona. A presentare la serata saranno Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese, con la partecipazione straordinaria di Massimo Giletti. Una serata Covid-free I lavoratori dello spettacolo sono tra i più colpiti, dal punto di vista economico, dalla pandemia di Covid-19. ...

Advertising

rtl1025 : POWER HITS ESTATE 2021 ALL'ARENA DI VERONA IL 31 AGOSTO ?? UN EVENTO COVID-FREE DI RTL 102.5 ?? Qui tutti i dettag… - arenaliveweb : RT @larenait: L'annuncio di @rtl1025. La serata veronese decreterà il tormentone dell'estate e quest'anno non sarà in un anfiteatro vuoto… - arenaliveweb : RT @RadioZetaOf: ?? Anche quest’anno Verona protagonista dell’evento che decreterà il tormentone dell’estate 2021, nell’esclusiva modalità c… - arenaliveweb : RT @rtl1025: POWER HITS ESTATE 2021 ALL'ARENA DI VERONA IL 31 AGOSTO ?? UN EVENTO COVID-FREE DI RTL 102.5 ?? Qui tutti i dettagli ?? #Power… - arenaliveweb : RT @OptiMagazine: #RTL Power Hits Estate all'#arenadiverona ad agosto - Torna lo show organizzato da RTL per incoronare il tormentone dell'… -