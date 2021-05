Ponte sullo Stretto, il viceministro Morelli a Messina. Incontro con Musumeci e Spirlì (Di venerdì 7 maggio 2021) Il vice ministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, arrivato a Messina . Alle 14.30 l Incontro presso l Autorit portuale dello Stretto col presidente Mario Paolo Mega sulle prospettive di ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 7 maggio 2021) Il vice ministro alle Infrastrutture, Alessandro, arrivato a. Alle 14.30 lpresso l Autorit portuale dellocol presidente Mario Paolo Mega sulle prospettive di ...

