Ponte sullo Stretto | firmato il Patto da presentare a Draghi | Siclari e Vono raccolgono il consenso di tanti parlamentari | il sogno adesso è possibile!

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Il prof. @tomasomontanari risponde al ministro #Giovannini sul ponte di Messina in modo diretto: 'Il po… - ItaliaViva : Ponte sullo Stretto, @davidefaraone : 'Ora il governo si schieri per il sì' - ezechiela66 : @matteorenzi @ItaliaViva Battaglia a colpi di richieste senza senso tipo il MES il ponte sullo stretto la delega ai… - PadovanicNicola : RT @GreenItalia1: Lettera aperta del nostro direttivo al Ministro Giovannini su @Avvenire_Nei,con la quale chiediamo che il governo Draghi… - ITA61 : RT @agorarai: Mario Tozzi, che negli anni si è occupato varie volte del ponte sullo Stretto di Messina, da esperto ci spiega perché costrui… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte sullo

IlStretto "è il biglietto da visita che l'Europa deve presentare al mondo". Lo ha detto Nino Spirlì, presidente della Regione Calabria. ym/vbo/gtrUn patto per ilStretto . È questa la formula che i parlamentari, gli esperti, gli amministratori ed i rappresentanti delle amministrazioni intervenuti alla tavola rotonda organizzata a Villa San Giovanni ...Armao ha ricordato i dati dello studio sul costo dell’insularità per i siciliani. "Tra siciliani e calabresi - ha detto - con quello che paghiamo avremmo potuto fare un Ponte l’anno" ...Sembrava un progetto destinato ad andare per le lunghe e invece l’inaugurazione della fontana danzante sul lungolago di Pallanza sarà sabato 29 in occasione della partenza del Giro d’Italia. «Anzi pri ...