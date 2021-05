Ponte Stretto, Spirlì “Biglietto da visita Ue per il mondo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Ponte sullo Stretto “è il Biglietto da visita che l’Europa deve presentare al mondo”. Lo ha detto Nino Spirlì, presidente della Regione Calabria. ym/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilsullo“è ildache l’Europa deve presentare al”. Lo ha detto Nino, presidente della Regione Calabria. ym/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

