PlayStation 5, il DualSense ha problemi di drifting: Sony in tribunaleHDblog.it (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche il DualSense di PlayStation 5, proprio come i Joy-Con di Switch, sembra soffrire di drifting dell’analogico: e ora una class action vuole portare Sony in tibunale.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) Anche ildi5, proprio come i Joy-Con di Switch, sembra soffrire didell’analogico: e ora una class action vuole portarein tibunale.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

IGNitalia : Sony PlayStation 5 - DualSense Charging Station è di nuovo disponibile su Amazon @IGNitalia - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Returnal è al momento la vetrina perfetta per il DualSense di PlayStation 5 - GameXperienceIT : Returnal è al momento la vetrina perfetta per il DualSense di PlayStation 5 - IGNitalia : Sony PlayStation 5 - DualSense Charging Station è di nuovo disponibile su Amazon @IGNitalia - IGNitalia : Il controller wireless DualSense per PlayStation 5 scende ancora di prezzo su Amazon @IGNitalia -