Plauso del Mosap al vice sindaco di Maruggio | «La memoria preserva concetti di legalità e giustizia»

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 maggio 2021) «Abbiamo appreso con commozione e un pizzico di sano orgoglio che un nostro collega, Giovanni Maiorano, in qualità didel comune di(TA), ha fortemente voluto e ottenuto l’intitolazione di due vie del comune alle vittime innocenti di camorra Silvia Ruotolo e Annalisa Durante. A lui va ildella nostra organizzazione sindacale». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Entrambi gli omicidi hanno profondamente segnato il collega che proprio in quegli anni prestava servizio a Napoli e li ha dunque vissuti in prima persona. Il gesto di Maiorano ha un’importanza fondamentale. La– prosegue Conestà –e alimenta idi ...