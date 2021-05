Piazzapulita, il video di Laura Boldrini che racconta la sua malattia (Di venerdì 7 maggio 2021) Laura Boldrini è tornata a parlare della sua malattia ieri a Piazzapulita da Corrado Formigli. “Ho scoperto per caso il tumore: è stata come un’onda anomala che mi ha travolto”, ha detto l’esponente del Partito Democratico. Boldrini ha rivelato che ha ricevuto una diagnosi di tumore osseo al femore, ovvero un sarcoma raro. Sto meglio, ma il percorso sarà lungo. È stata come un’onda anomala che porta via molte certezze. Tutte le priorità cambiano. Ho scoperto questo tumore per caso, ringrazio un’amica che mi ha “forzato” a fare una visita. L’esperienza mi ha toccato profondamente: la salute è un bene comune ed è prioritario investire su questo”. Cos’è l’osteosarcoma, la malattia di Boldrini Il tumore osseo al femore, o osteosarcoma, è il tumore più comune fra quelli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021)è tornata a parlare della suaieri ada Corrado Formigli. “Ho scoperto per caso il tumore: è stata come un’onda anomala che mi ha travolto”, ha detto l’esponente del Partito Democratico.ha rivelato che ha ricevuto una diagnosi di tumore osseo al femore, ovvero un sarcoma raro. Sto meglio, ma il percorso sarà lungo. È stata come un’onda anomala che porta via molte certezze. Tutte le priorità cambiano. Ho scoperto questo tumore per caso, ringrazio un’amica che mi ha “forzato” a fare una visita. L’esperienza mi ha toccato profondamente: la salute è un bene comune ed è prioritario investire su questo”. Cos’è l’osteosarcoma, ladiIl tumore osseo al femore, o osteosarcoma, è il tumore più comune fra quelli ...

