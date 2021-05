Philip Morris nomina Jacek Olczak nuovo Chief Executive Officer (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. -(Adnkronos) - Philip Morris ha annunciato la nomina di Jacek Olczak Chief Executive Officer dell'azienda a seguito dell'Assemblea annuale degli azionisti, tenutasi ieri, prendendo il posto di André Calantzopoulos, a.d dal 2013 a oggi, nominato Presidente Esecutivo del Consiglio di amministrazione. Olczak - fino a oggi Chief Operating Officer della società – è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Pmi. Le nomine seguono l'annuncio fatto nel dicembre 2020 circa la transizione ai vertici di Pmi, anche a seguito delle dimissioni di Louis Camilleri. Accettando la nomina, Olczak ha ribadito l'impegno "ad accelerare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. -(Adnkronos) -ha annunciato ladidell'azienda a seguito dell'Assemblea annuale degli azionisti, tenutasi ieri, prendendo il posto di André Calantzopoulos, a.d dal 2013 a oggi,to Presidente Esecutivo del Consiglio di amministrazione.- fino a oggiOperatingdella società – è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Pmi. Le nomine seguono l'annuncio fatto nel dicembre 2020 circa la transizione ai vertici di Pmi, anche a seguito delle dimissioni di Louis Camilleri. Accettando laha ribadito l'impegno "ad accelerare la ...

