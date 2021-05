Philip Morris nomina Jacek Olczak nuovo Chief Executive Officer (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. -(Adnkronos) – Philip Morris ha annunciato la nomina di Jacek Olczak è stato nominato Chief Executive Officer dell’azienda a seguito dell’Assemblea annuale degli azionisti, tenutasi ieri, prendendo il posto di André Calantzopoulos, a.d dal 2013 a oggi, , nominato Presidente Esecutivo del Consiglio di amministrazione. Olczak – fino a oggi Chief Operating Officer della società – è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Pmi. Le nomine seguono l’annuncio fatto nel dicembre 2020 circa la transizione ai vertici di Pmi, anche a seguito delle dimissioni di Louis Camilleri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. -(Adnkronos) –ha annunciato ladiè statotodell’azienda a seguito dell’Assemblea annuale degli azionisti, tenutasi ieri, prendendo il posto di André Calantzopoulos, a.d dal 2013 a oggi, ,to Presidente Esecutivo del Consiglio di amministrazione.– fino a oggiOperatingdella società – è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione di Pmi. Le nomine seguono l’annuncio fatto nel dicembre 2020 circa la transizione ai vertici di Pmi, anche a seguito delle dimissioni di Louis Camilleri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Philip Morris nomina Jacek Olczak nuovo Chief Executive Officer: Confermato impegno a sostituire le sigarette con a… - ansa_economia : Philip Morris: Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato. 'Acceleriamo nostra trasformazione verso un futuro… - rsbk042 : RT @sole24ore: Intesa tra Philip Morris e Coldiretti per la filiera del tabacco italiano - Giosca3Giovanna : RT @sole24ore: Intesa tra Philip Morris e Coldiretti per la filiera del tabacco italiano - morena_faenza : RT @sole24ore: Intesa tra Philip Morris e Coldiretti per la filiera del tabacco italiano -