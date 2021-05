Phest 2021, dal 6 agosto al 1 novembre torna a Monopoli il Festival internazionale di fotografia e arte (Di venerdì 7 maggio 2021) TOTALLY OUTDOOR, AGAIN! Per il sesto anno consecutivo Phest – See Beyond the Sea, Festival internazionale di fotografia e arte, torna ad animare il centro di Monopoli, della Puglia e del Mediterraneo e da qui volge il suo sguardo a tutto il mondo. E anche quest’anno il Festival ha ricevuto il sostegno e il patrocinio di numerosi soggetti istituzionali a partire dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e del Comune di Monopoli. Quella proposta dal 6 agosto al 1° novembre dal direttore artistico Giovanni Troilo e dalla curatrice fotografica Arianna Rinaldo, è ancora una volta una formula totally outdoor nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) TOTALLY OUTDOOR, AGAIN! Per il sesto anno consecutivo– See Beyond the Sea,diad animare il centro di, della Puglia e del Mediterraneo e da qui volge il suo sguardo a tutto il mondo. E anche quest’anno ilha ricevuto il sostegno e il patrocinio di numerosi soggetti istituzionali a partire dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e del Comune di. Quella proposta dal 6al 1°dal direttore artistico Giovanni Troilo e dalla curatrice fotografica Arianna Rinaldo, è ancora una volta una formula totally outdoor nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ...

lifestyleblogit : PHEST 2021: dal 6 agosto al 1 novembre torna a Monopoli (Puglia) - - PaolaCalabretto : Da Monopoli una nuova alba: la città torna a trasformarsi in una galleria a cielo aperto per il PhEST 2021 - MonopoliTimes : Da Monopoli una nuova alba: la città torna a trasformarsi in una galleria a cielo aperto per il PhEST 2021 - Trmtv : Monopoli, PhEST 2021: torna in versione “outdoor” il Festival di fotografia e arte -