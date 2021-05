Peschereccio attaccato da motovedetta libica, comandante:'Sto bene'. Domani il rientro (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri era stato ferito al braccio e alla teta dai colpi di arma da fuoco. Tre pescherecci sono stati presi di mira mentre erano impegnati in una battuta a largo di Bengasi. Incidente risolto grazie all'... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri era stato ferito al braccio e alla teta dai colpi di arma da fuoco. Tre pescherecci sono stati presi di mira mentre erano impegnati in una battuta a largo di Bengasi. Incidente risolto grazie all'...

