Perugia, evaso detenuto all'ergastolo durante il lavoro esterno. È accusato di omicidio e tentata rapina (Di venerdì 7 maggio 2021) Un detenuto è evaso dal carcere di Perugia. Si tratta di Domenico D'Andrea, 38 anni, scappato durante le ore di lavoro esterno che svolgeva in una palazzina attigua al carcere e comunque all'interno dell'area dove si trova il complesso. L'uomo stava scontando l'ergastolo per l'omicidio di Salvatore Buglione, dipendente comunale ucciso il 4 settembre del 2006 a Napoli durante un tentativo di rapina mentre si trovava nell'edicola della moglie in via Pietro Castellino, nel quartiere collinare del Vomero. L'uomo tentò di reagire e fu colpito mortalmente con una coltellata. Al fatto parteciparono quattro giovani e tra questi, come hanno stabilito i giudici, c'era D'Andrea.

