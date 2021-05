Perché l’Ue dovrebbe stare lontana dalle beghe tra Apple e Fortnite (Di venerdì 7 maggio 2021) C’è poco di epico, e molto di strategico, nella battaglia legale avviata da Epic Games – il produttore del fortunato gioco Fortnite – contro Apple. Il processo, che si è aperto negli Usa il 3 maggio, ha molti punti di contatto con l’accusa di abuso di posizione dominante formalizzata il 30 aprile da parte della Commissione europea nei confronti dell’azienda di Cupertino, partendo da una denuncia di Spotify. Le somiglianze sono impressionanti, ma c’è un precedente che dovrebbe far riflettere: lo scontro tra la stessa Apple e Qualcomm, il suo storico fornitore di modem e altre componenti hardware, che si è risolto con un patteggiamento nel 2019. Ma andiamo con ordine. Epic Games e Spotify accusano Apple di approfittare della sua dominanza per imporre condizioni insostenibili. Infatti, la vendita delle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) C’è poco di epico, e molto di strategico, nella battaglia legale avviata da Epic Games – il produttore del fortunato gioco– contro. Il processo, che si è aperto negli Usa il 3 maggio, ha molti punti di contatto con l’accusa di abuso di posizione dominante formalizzata il 30 aprile da parte della Commissione europea nei confronti dell’azienda di Cupertino, partendo da una denuncia di Spotify. Le somiglianze sono impressionanti, ma c’è un precedente chefar riflettere: lo scontro tra la stessae Qualcomm, il suo storico fornitore di modem e altre componenti hardware, che si è risolto con un patteggiamento nel 2019. Ma andiamo con ordine. Epic Games e Spotify accusanodi approfittare della sua dominanza per imporre condizioni insostenibili. Infatti, la vendita delle ...

