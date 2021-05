Perchè il candidato sindaco di Napoli si decide (anche) a Roma. Ecco l’ultima che arriva dalla capitale (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli- Alla fine di tutta questa storia, di queste trattative, di questi tavoli, di queste riunioni Zoom, di questi documenti alla Stazione Marittima che prima contengono il nome di un candidato sindaco (leggi Gaetano Manfredi) e poi no, qualcuno dovrà prendersi la briga di elencare tutte le frasi fatte che precedono l’individuazione di un candidato sindaco a Napoli da parte di una coalizione politica. Una di queste sarà: “Napoli non è una succursale di Roma”: il candidato sindaco di Napoli lo sceglie Napoli. E’ così? Ad oggi nè il centrodestra nè il centrosinistra può dirlo con cognizione di causa. Partiamo dal caso più semplice, almeno a prima vista: il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti- Alla fine di tutta questa storia, di queste trattative, di questi tavoli, di queste riunioni Zoom, di questi documenti alla Stazione Marittima che prima contengono il nome di un(leggi Gaetano Manfredi) e poi no, qualcuno dovrà prendersi la briga di elencare tutte le frasi fatte che precedono l’individuazione di unda parte di una coalizione politica. Una di queste sarà: “non è una succursale di”: ildilo sceglie. E’ così? Ad oggi nè il centrodestra nè il centrosinistra può dirlo con cognizione di causa. Partiamo dal caso più semplice, almeno a prima vista: il ...

