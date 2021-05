Per il compleanno di Chiara Ferragni tutta la famiglia arriva in Toscana (Foto) (Di venerdì 7 maggio 2021) Per il compleanno di Chiara Ferragni tutta la famiglia si è trasferita in Toscana per un fine settimana lungo e rilassante (Foto). 34 candeline per l’influencer che oggi ha tanti motivi per cui festeggiare. Le sue scelte sono state tutte giuste e dall’ambizione professionale alla vita privata c’è solo da gioire. Da poco è diventata mamma di Vittoria ma Chiara Ferragni e Fedez, almeno sui social, fanno apparire tutto così semplice e meraviglioso. Leone ha preparato i bagagli a modo suo ed era emozionatissimo per la partenza. Chiara si è occupata un po’ di tutto e ovviamente anche di allattare la sua piccolina al seno. Fedez, che forse ha bisogno più di tutti di qualche giorno di relax, non vedeva l’ora di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 maggio 2021) Per ildilasi è trasferita inper un fine settimana lungo e rilassante (). 34 candeline per l’influencer che oggi ha tanti motivi per cui festeggiare. Le sue scelte sono state tutte giuste e dall’ambizione professionale alla vita privata c’è solo da gioire. Da poco è diventata mamma di Vittoria mae Fedez, almeno sui social, fanno apparire tutto così semplice e meraviglioso. Leone ha preparato i bagagli a modo suo ed era emozionatissimo per la partenza.si è occupata un po’ di tutto e ovviamente anche di allattare la sua piccolina al seno. Fedez, che forse ha bisogno più di tutti di qualche giorno di relax, non vedeva l’ora di ...

