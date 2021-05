Per aumentare la disponibilità PS5 si gioca la carta del nuovo modello 2022 (Di venerdì 7 maggio 2021) Potrebbe essere una soluzione, forse. La mancata disponibilità PS5 con scorte ancora non sufficienti a soddisfare la grande domanda della console Sony sarebbe alla base di una nuova strategia pianificata proprio dal colosso nipponico. Già nel 2022 sarebbe in programma il lancio di una nuova PS5, diciamo così modello 2022, con una modifica importante che ne garantirebbe la maggiore messa a disposizione per tutti i gamers del mondo. Cerchiamo di capire cosa bolle in pentola. Dietro la scarsa disponibilità PS5 e dunque agli slot limitati di vendita per la console ai quali ci siamo abituati oramai da mesi ci sono, come è noto da tempo, le scarse scorte di chip per la produzione della console. La crisi di determinate componenti investe un po’ tutto il settore hi-tech, anche il mercato dei computer e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Potrebbe essere una soluzione, forse. La mancataPS5 con scorte ancora non sufficienti a soddisfare la grande domanda della console Sony sarebbe alla base di una nuova strategia pianificata proprio dal colosso nipponico. Già nelsarebbe in programma il lancio di una nuova PS5, diciamo così, con una modifica importante che ne garantirebbe la maggiore messa a disposizione per tutti i gamers del mondo. Cerchiamo di capire cosa bolle in pentola. Dietro la scarsaPS5 e dunque agli slot limitati di vendita per la console ai quali ci siamo abituati oramai da mesi ci sono, come è noto da tempo, le scarse scorte di chip per la produzione della console. La crisi di determinate componenti investe un po’ tutto il settore hi-tech, anche il mercato dei computer e ...

Ultime Notizie dalla rete : Per aumentare Vaccini, Figliuolo: dal 10 maggio aperte le prenotazioni per tutti gli over50 "Le prenotazione per i cittadini over 50 verranno recepite ferma restando la priorità per le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio ...

Covid. Biden trascina il mondo verso i vaccini. Ma Merkel frena l'Ue sul no ai brevetti Per aumentare la produzione, la Wto può permettere a tutte le aziende di fabbricarli previo pagamento di una royalty agli ideatori. Eppure in pochi avevano preso sul serio la mossa di New Delhi e ...

5 consigli per aumentare di peso in modo sano RiminiToday Vaccini, Figliuolo: dal 10 maggio aperte le prenotazioni per tutti gli over50 (Teleborsa) - Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha annunciato che dal 10 maggio tutti gli over 50 – ossia nati a partire dal 1971 – potranno prenotare il vaccino anti ...

Covid: Falk, aumento casi in Alto Adige è 'artificiale' Secondo il biostatico Markus Falk l'aumento di casi negli ultimi due bollettini Gimbe in Alto Adige è "artificiale", causato cioè da un nuovo sistema di contagio dei casi pcr e antigenici positivi. (A ...

