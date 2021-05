Pensioni dopo Quota 100:?sale il pressing per le uscite dal lavoro a 62 anni (Di venerdì 7 maggio 2021) Cgil, Cisl e Uil bocciano le proposta Tridico sui pensionamenti in due tranche. Sindacati e Lega convergono sul secondo “canale” con 41 anni di contribuzione. Il nodo costi e la lente di Bruxelles Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 7 maggio 2021) Cgil, Cisl e Uil bocciano le proposta Tridico sui pensionamenti in due tranche. Sindacati e Lega convergono sul secondo “canale” con 41di contribuzione. Il nodo costi e la lente di Bruxelles

Advertising

Futurdani1 : @PALuceri Per forza approvò quelle riforme nel tentativo disperato di rimanere in sella. Lei non può ricordare ma p… - Ipsoa : Riforma delle pensioni, dopo l'interruzione causata dal #COVID19 le parti sociali spingono sulla ripresa del confro… - GrazianiAngela : Quando i sindacati come @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial sono diventati una casta invece di tutelare i la… - GiuseppeBelcas3 : @matteosalvinimi vuole raccogliere le firme, insieme ai #radicali, per la riforma della #giustizia e per cancellare… -