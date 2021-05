Patto per l’istruzione, risorse aggiuntive per rinnovo del contratto scuola: valorizzazione di tutte le professionalità (Di venerdì 7 maggio 2021) Raggiunto l'accordo tra il Ministero e i sindacati: siglato il Patto per l'Istruzione. Ecco cosa si scrive per la valorizzazione economica del personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Raggiunto l'accordo tra il Ministero e i sindacati: siglato ilper l'Istruzione. Ecco cosa si scrive per laeconomica del personale scolastico. L'articolo .

Advertising

mara_carfagna : Il #PonteSulloStretto è un’opera strategica fondamentale per il #Sud, da realizzare con i soldi nazionali. Per farl… - luigidimaio : I comuni in dissesto o pre dissesto vanno aiutati economicamente. Subito un patto tra le forze politiche in Parlam… - TgLa7 : #Lavoro, #Letta: fare un patto con decontribuzioni e detassazioni; serve un grande patto per il lavoro - FaiCislCalabria : RT @CislNazionale: Incontro di stamattina con il Ministro #Bianchi per Patto Istruzione e Scuola. Per la #Cisl #LuigiSbarra, #AngeloColombi… - Lux97335459 : RT @FrancescoBerti_: L’avventura del nuovo Movimento non può cominciare da una sentenza di un tribunale o da una decisione di un’autorità a… -