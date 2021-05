Patto per le migrazioni Tutti gli interrogativi sull’Ue di Battilocchio FI

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si continua a scaricare la problematica migratoria sui Paesi di prima accoglienza, ovvero sulla cintura dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ciò che manca è l’Ue. Lo dice a Formiche.net il neo responsabile del dipartimento di Immigrazione di Forza Italia, Alessandro, che ragiona su come modificare in meglio anche ilper lee l’asilo (con un occhio alla Libia). Nel Regno Unito parte il nuovo “sistema a punti” per l’immigrazione per accogliere solo lavoratori altamente qualificati che parlano l’inglese, grazie a liste di priorità legate al possesso di un contratto di lavoro già garantito. È replicabile anche in Italia? È un esperimento interessante da seguire con grande attenzione. Certamente ci sono da noi meccanismi contrattuali molto differenti, quindi non sappiamo se una ricetta che funziona in ...