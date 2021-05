Patto per la Scuola, trovato l’accordo tra ministro Bianchi e sindacati Il commento di Pacifico (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – trovato l’accordo fra i sindacati del pubblico impiego ed il Ministero dell’Istruzione. Un accordo che vede la centralità della Scuola nell’azione comune e quindi è importantissimo, perché finalmente mette le confederazioni del pubblico impiego di fronte ad un progetto che deve far ripartire il Paese. “Anche la delegazione CISAL è riuscita ad inserire alcune richieste”, spiega il segretario generale del sindacato Marcello Pacifico, citando innanzi tutto “la necessità di affrontare da subito il tema delle assunzioni , del precariato e della supplentite, ancor prima che inizi il prossimo anno scolastico, perché altrimenti si raggiungerà il record di cattedre vacanti per le prossime immissioni in ruolo”. “Già da lunedì prossimo partirà il primo tavolo sul reclutamento”, anticipa il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –fra idel pubblico impiego ed il Ministero dell’Istruzione. Un accordo che vede la centralità dellanell’azione comune e quindi è importantissimo, perché finalmente mette le confederazioni del pubblico impiego di fronte ad un progetto che deve far ripartire il Paese. “Anche la delegazione CISAL è riuscita ad inserire alcune richieste”, spiega il segretario generale del sindacato Marcello, citando innanzi tutto “la necessità di affrontare da subito il tema delle assunzioni , del precariato e della supplentite, ancor prima che inizi il prossimo anno scolastico, perché altrimenti si raggiungerà il record di cattedre vacanti per le prossime immissioni in ruolo”. “Già da lunedì prossimo partirà il primo tavolo sul reclutamento”, anticipa il ...

