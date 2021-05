Patto per la scuola, Pacifico (Anief): al via tavolo urgente per avere i docenti in cattedra dal 1 settembre (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è appena concluso l'incontro con il Ministro Bianchi. Accolte diverse osservazioni nel testo definitivo proposte dalla delegazione Cisal sulla gestione di una fase transitoria di reclutamento prima del prossimo primo settembre che permetta il reclutamento rapido del personale precario, l'apertura di un tavolo urgente sulla mobilità e la necessità di riserve aggiuntive per il rinnovo del contratto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è appena concluso l'incontro con il Ministro Bianchi. Accolte diverse osservazioni nel testo definitivo proposte dalla delegazione Cisal sulla gestione di una fase transitoria di reclutamento prima del prossimo primoche permetta il reclutamento rapido del personale precario, l'apertura di unsulla mobilità e la necessità di riserve aggiuntive per il rinnovo del contratto. L'articolo .

