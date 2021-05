Pass verde nazionale per viaggiare in Italia: come funziona, che cos’è e come si ottiene (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal 15 maggio sarà introdotto il Pass verde nazionale. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha confermato la voglia di allentare la morsa delle restrizioni. “Il mondo vuole viaggiare in Italia. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha affermato. “Grazie al Pass le persone saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone”, ha specificato in merito al green Pass europeo, che entrerà in vigore a metà giugno. Restando tuttavia all’interno della penisola, il green Pass servirà a spostarsi tra ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Dal 15 maggio sarà introdotto il. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha confermato la voglia di allentare la morsa delle restrizioni. “Il mondo vuolein. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha affermato. “Grazie alle persone saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone”, ha specificato in merito al greeneuropeo, che entrerà in vigore a metà giugno. Restando tuttavia all’interno della penisola, il greenservirà a spostarsi tra ...

