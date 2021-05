Pascale contro Tajani: “Famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia” (Di venerdì 7 maggio 2021) Francesca Pascale: “Dopo le parole di Tajani sulla Famiglia non voto più Forza Italia” “Non voto più Forza Italia”: lo dichiara sul suo profilo Instagram Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni di Antonio Tajani sulla Famiglia. In una storia pubblicata sul social, infatti, la Pascale, da sempre sostenitrice dei diritti Lgbt, ha scritto, commentando le parole del coordinatore azzurro, “Perché non voto più Forza Italia”. Nella giornata di giovedì 6 maggio, infatti, Antonio Tajani in vista di una serie di iniziative previste dal partito in occasione della festa della ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Francesca: “Dopo le parole disullanonpiù” “Nonpiù”: lo dichiara sul suo profilo Instagram Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni di Antoniosulla. In una storia pubblicata sul social, infatti, la, da sempre sostenitrice dei diritti Lgbt, ha scritto, commentando le parole del coordinatore azzurro, “Perché nonpiù”. Nella giornata di giovedì 6 maggio, infatti, Antonioin vista di una serie di iniziative previste dal partito in occasione della festa della ...

Advertising

HuffPostItalia : Francesca Pascale contro Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' - fasulo_antonio : Pascale contro #Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' - Vitiello84Tony : @ValentinaVeltro La Pascale si è schierata contro Tajani, tutti vogliono diventare comunisti, chiudiamo i porti. - Bruno81532536 : RT @HuffPostItalia: Francesca Pascale contro Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' - ResiannaM : RT @EugenioCardi: Pascale contro Tajani: 'La famiglia senza figli non esiste? Non voto più Forza Italia' -