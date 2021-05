Pascale attacca Tajani per la dichiarazione del berlusconiano sulla famiglia (Di venerdì 7 maggio 2021) Si potrebbe considerare vergognosa la dichiarazione del prete berlusconiano sulla famiglia. Pascale attacca Tajani e fa bene. Dopo 3500 anni di evoluzione intellettuale, un cafone di tale portata apre nuovamente al categoriativismo di genere. Pascale attacca Tajani: perché accettare ancora questi cafoni? Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, prende le distanze da Forza Italia. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Si potrebbe considerare vergognosa ladel pretee fa bene. Dopo 3500 anni di evoluzione intellettuale, un cafone di tale portata apre nuovamente al categoriativismo di genere.: perché accettare ancora questi cafoni? Francesca, ex compagna di Silvio Berlusconi, prende le distanze da Forza Italia.

Advertising

Corriere : Tajani: «La famiglia è solo quella con figli». E Pascale attacca: «Non voto più Forza Italia» - SaCe86 : #Omofobia: #Pascale attacca #Tajani, ecco perché non voto più #FI - DarthPump : Omofobia: Pascale attacca Tajani, ecco perché non voto più FI - Europeo91785337 : RT @MaxLandra: #Omofobia #Pascale attacca #Tajani, ecco perché non voto più #Fi - CastellinoLuigi : RT @MaxLandra: #Omofobia #Pascale attacca #Tajani, ecco perché non voto più #Fi -