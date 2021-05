Parmigiano Reggiano in campo per ridare slancio alla ristorazione (Di venerdì 7 maggio 2021) «Il Parmigiano Reggiano propone un patto con la ristorazione. Il Consorzio ci metterà le risorse per sostenere la rinascita di un comparto strategico, così che i ristoranti diventino il palcoscenico naturale per valorizzare il Parmigiano e tutti i prodotti di qualità. Noi rappresentiamo la Dop più importante d’Italia, per storia e per valore, e vogliamo fare la nostra parte per garantire il livello della Cucina italiana». Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, non ha dubbi e spiega perché il formaggio che tutto il mondo ci invidia vuole essere il partner numero uno di cuochi e ristoratori per promuovere tutta la filiera agroalimentare italiana a partire da Dop e Igp. Un obiettivo per cui sono state messe in cantiere iniziative promozionali e attività di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) «Ilpropone un patto con la. Il Consorzio ci metterà le risorse per sostenere la rinascita di un comparto strategico, così che i ristoranti diventino il palcoscenico naturale per valorizzare ile tutti i prodotti di qualità. Noi rappresentiamo la Dop più importante d’Italia, per storia e per valore, e vogliamo fare la nostra parte per garantire il livello della Cucina italiana». Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del, non ha dubbi e spiega perché il formaggio che tutto il mondo ci invidia vuole essere il partner numero uno di cuochi e ristoratori per promuovere tutta la filiera agroalimentare italiana a partire da Dop e Igp. Un obiettivo per cui sono state messe in cantiere iniziative promozionali e attività di ...

Advertising

ItaliaaTavola : Il Parmigiano Reggiano è pronto a diventare partner di #cuochi e ristoratori per rimettere in pista e fare correre… - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Parmigiano Reggiano in campo per ridare slancio alla ristorazione - albertolupini : Parmigiano Reggiano in campo per ridare slancio alla ristorazione - Cheese4All : Storing parmigiano reggiano - DeadliftDuck : @ThisIsRadinsky Pipistrello! Condottieri! Parmigiano-Reggiano! -

Ultime Notizie dalla rete : Parmigiano Reggiano Polpette con il sugo: semplicemente irresistibili! Sfoglia la gallery La ricetta delle polpette con il sugo Prendete 600 g di carne macinata (di manzo o mista, come preferite), 1 uovo, 100 g Parmigiano Reggiano grattugiato, prezzemolo tritato, pan ...

Insalata di tofu, cetrioli e fragole Che l'abbinamento tra le fragole e il formaggio sia felice è cosa nota, al grande pubblico, almeno dagli anno 90, in cui il Parmigiano reggiano promosse l'abbinamento con fragole e aceto balsamico. ...

Parmigiano Reggiano in campo per ridare slancio alla ristorazione Italia a Tavola Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano sostiene le famiglie in difficoltà Dopo le 4 ambulanze che fra fine gennaio e inizio febbraio 2021 i caseifici del Consorzio hanno donato alle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma, e gli interventi all’Ospedale di Mantova ...

Spaghetti con avocado, pinoli, pomodorini e Parmigiano Reggiano La pasta , approdo sicuro per un pasto saziante e saporito specialmente se seguite le ricette proposte nel numero di maggio di Cotto e mangiato magazine . Troverete tante idee per abbinare la pasta al ...

Sfoglia la gallery La ricetta delle polpette con il sugo Prendete 600 g di carne macinata (di manzo o mista, come preferite), 1 uovo, 100 ggrattugiato, prezzemolo tritato, pan ...Che l'abbinamento tra le fragole e il formaggio sia felice è cosa nota, al grande pubblico, almeno dagli anno 90, in cui ilpromosse l'abbinamento con fragole e aceto balsamico. ...Dopo le 4 ambulanze che fra fine gennaio e inizio febbraio 2021 i caseifici del Consorzio hanno donato alle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma, e gli interventi all’Ospedale di Mantova ...La pasta , approdo sicuro per un pasto saziante e saporito specialmente se seguite le ricette proposte nel numero di maggio di Cotto e mangiato magazine . Troverete tante idee per abbinare la pasta al ...