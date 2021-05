Parma, morto sul lavoro: Andrea Recchia è stato compreso da una sacca di mancine (Di venerdì 7 maggio 2021) Andrea Recchia è morto schiacciato dalla sacca, mentre era impegnato in una ditta alle porte della città. Incidente sul lavoro a Parma: operaio 37enne morto schiacciato da un sacco di mangime su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 7 maggio 2021)schiacciato dalla, mentre era impegnato in una ditta alle porte della città. Incidente sul: operaio 37enneschiacciato da un sacco di mangime su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Incidente sul lavoro a Parma, operaio muore schiacciato da contenitore di mangimi - Corriere : Parma, operaio schiacciato da un contenitore: terzo morto in 3 giorni - Salepepe14 : RT @FabGiagnoni: A Sorbolo, in provincia di #Parma, è morto schiacciato da una tonnellata e mezza di mangime Andrea Recchia, operaio 37enne… - FabGiagnoni : A Sorbolo, in provincia di #Parma, è morto schiacciato da una tonnellata e mezza di mangime Andrea Recchia, operaio… - GDemola : RT @Corriere: Parma, operaio schiacciato da un contenitore: terzo morto in 3 giorni -