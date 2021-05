Parma | altra tragedia sul lavoro | operaio 37enne muore schiacciato da un sacco di mangimi

Advertising

fanpage : Ancora un'altra terribile morte sul lavoro - giuseppe_m76 : RT @fanpage: Ancora un'altra terribile morte sul lavoro - Carmela_oltre : RT @fanpage: Ancora un'altra terribile morte sul lavoro - QPeriscopica : RT @fanpage: Ancora un'altra terribile morte sul lavoro - aranciaverde : RT @fanpage: Ancora un'altra terribile morte sul lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Parma altra

leggo.it

Un'tragedia del lavoro in Italia. Questa volta l'incidente mortale è successo a. Un contenitore dal peso di diversi quintali pieno di mangime per animali lo avrebbe colpito in pieno, ...Morte sul lavoro. Ancora un'tragedia sul lavoro. L'incidente è avvenuto in un'azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. Andrea Recchia, operaio di 37 anni, originario della Basilicata, è morto schiacciato ...Ancora un'altra tragedia sul lavoro. L'incidente è avvenuto in un'azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. Andrea Recchia, operaio di 37 anni, originario della Basilicata, è morto s ...Un'altra tragedia del lavoro in Italia. Questa volta l'incidente mortale è successo a Parma. Un contenitore dal peso di diversi quintali pieno di mangime per animali lo avrebbe ...