Parejo | Ferran e Coquelin | i tre da finale europea

Advertising

bennygiardina : Ferran Torres, Coquelin e Parejo, ovvero un finalista di Champions e due finalisti di Europa League: il Valencia li… -

Ultime Notizie dalla rete : Parejo Ferran

Contra-Ataque

Cristiano Piccini Atalanta La crisi nera del Valencia: via, Coquelin,Torres, Rodrigo Moreno e tanti altri in partenza Il Valencia aveva concluso la stagione nel peggiore dei modi non ...Cristiano Piccini Atalanta La crisi nera del Valencia: via, Coquelin,Torres, Rodrigo Moreno e tanti altri in partenza Il Valencia aveva concluso la stagione nel peggiore dei modi non ...Parejo, Ferran e Coquelin hanno giocato nel Valencia e sono poi stati ceduti, ora si giocano due importanti finali europee. Clicca qui!