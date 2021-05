Pallanuoto, Serie A1 2021: Savona-Salerno 11-9. I liguri si qualificano per le semifinali play-off (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è aperto oggi il sesto ed ultimo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. La sfida del Girone F tra RN Savona e RN Salerno si è conclusa sul punteggio di 11-9: grazie a questo risultato i liguri, a cui bastava un pari questa sera, avanzano alle semifinali play-off. Intanto, la Federnuoto fa sapere che “a causa dell’esito dei tamponi, come disposto dalle ‘Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19’ della Federazione Italiana Nuoto, in seguito alla comunicazione della società CN Posillipo, si dispone la sospensione dell’incontro CN Posillipo-Telimar, previsto sabato 8 maggio alle ore 15.00 presso la piscina F. Scandone a Napoli“. TABELLINORN Savona-RN ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è aperto oggi il sesto ed ultimo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato diA1 dimaschile. La sfida del Girone F tra RNe RNsi è conclusa sul punteggio di 11-9: grazie a questo risultato i, a cui bastava un pari questa sera, avanzano alle-off. Intanto, la Federnuoto fa sapere che “a causa dell’esito dei tamponi, come disposto dalle ‘Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19’ della Federazione Italiana Nuoto, in seguito alla comunicazione della società CN Posillipo, si dispone la sospensione dell’incontro CN Posillipo-Telimar, previsto sabato 8 maggio alle ore 15.00 presso la piscina F. Scandone a Napoli“. TABELLINORN-RN ...

