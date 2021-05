Pallanuoto, Posillipo-Telimar rinviata per casi di Covid tra i campani (Di venerdì 7 maggio 2021) Posillipo-Telimar, match valido per l’ultima giornata della Serie A1 2020/2021 di Pallanuoto maschile, è stato rinviato a data da destinarsi per via di alcune positività al coronavirus tra le fila della squadra di casa. I campani, dopo gli ultimi tamponi, hanno dato comunicazione alla Federnuoto e alla piscina Scandone non si giocherà: “A causa dell’esito dei tamponi, come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di Covid-19? della Federazione Italiana Nuoto, in seguito alla comunicazione della società Posillipo, si dispone la sospensione dell’incontro Posillipo-Telimar, previsto oggi presso la piscina ‘Scandone’ a Napoli”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021), match valido per l’ultima giornata della Serie A1 2020/2021 dimaschile, è stato rinviato a data da destinarsi per via di alcune positività al coronavirus tra le fila della squadra di casa. I, dopo gli ultimi tamponi, hanno dato comunicazione alla Federnuoto e alla piscina Scandone non si giocherà: “A causa dell’esito dei tamponi, come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di-19? della Federazione Italiana Nuoto, in seguito alla comunicazione della società, si dispone la sospensione dell’incontro, previsto oggi presso la piscina ‘Scandone’ a Napoli”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Posillipo Pallanuoto, Di Luciano suona la carica: 'vogliamo riportare l'Ortigia in Europa per il 4° anno di fila' ... con Brescia e Savona già qualificate alle semifinali scudetto e l'Ortigia che sarà chiamata a giocare la finale per il 5° - 6° posto contro Posillipo o Trieste (si saprà domani). Una finale ...

Pallanuoto, A1: recuperi e verdetti dei campionati Classifica a una giornata dal termine: Pro Recco 15, Telimar Palermo 7, Pallanuoto Trieste 3, CN Posillipo 2. Nel girone F la RN Savona, che ospiterà la RN Salerno venerdì 7 maggio, è vicina alla ...

Pallanuoto, Posillipo-Telimar rinviata per casi di Covid tra i campani Sportface.it Siracusa. Pallanuoto, archiviata la sfortunata coppa Italia: «Ortigia pronta alla volta di Brescia» Nemmeno il tempo di archiviare la travagliata e sfortunata Final Four di Coppa Italia, con il podio sfumato ai rigori contro il Telimar, che l’Ortigia è già pronta a partire alla volta di Brescia, dov ...

Campionati A1 e A2. Sospesa Posillipo-Telimar. Il live del weekend L'ultimo turno dei preliminay round di A1 maschile e il settimo dei play out, l'utlimo dei preliminay round scudetto di A1 femminile e del final round e la penultima giornata dei quattro gironi della ...

