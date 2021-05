Palermo, si avvicina il Teramo: playoff sfortunati per i rosanero, solo Crivello ha trionfato (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Palermo si proietta al primo turno dei playoff in cui sfiderà il Teramo.I rosanero domenica pomeriggio (ore 15.30) al Renzo Barbera dovranno vedersela contro la compagine biancorossa. Spulciando tra le statistiche della rosa, gli spareggi non hanno portato troppa fortunata né ai calciatori né tantomeno a mister Filippi. L'unico membro della squadra ad aver vinto i playoff è stato Roberto Crivello che nel 2013/14 festeggiò la promozione con il Frosinone, beffa atroce per Filippi che perse la finale contro il Lanciano. Vorrà riscattarsi Ciccio De Rose che di finali spareggio ne perse addirittura due consecutive: una nel 2013 per mano del Carpi e l'altra l'anno successivo proprio contro il Frosinone di Crivello. Una finale persa anche per Roberto Floriano che nel 2016 ... Leggi su mediagol (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilsi proietta al primo turno deiin cui sfiderà il.Idomenica pomeriggio (ore 15.30) al Renzo Barbera dovranno vedersela contro la compagine biancorossa. Spulciando tra le statistiche della rosa, gli spareggi non hanno portato troppa fortunata né ai calciatori né tantomeno a mister Filippi. L'unico membro della squadra ad aver vinto iè stato Robertoche nel 2013/14 festeggiò la promozione con il Frosinone, beffa atroce per Filippi che perse la finale contro il Lanciano. Vorrà riscattarsi Ciccio De Rose che di finali spareggio ne perse addirittura due consecutive: una nel 2013 per mano del Carpi e l'altra l'anno successivo proprio contro il Frosinone di. Una finale persa anche per Roberto Floriano che nel 2016 ...

