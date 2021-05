Palermo | Pelagotti sempre presente | il record del portiere rosanero

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ilsi avvicina alla sfida playoff contro il Teramo.Marconi: “Playoff obiettivo minimo, chi affronterà ilnon potrà stare sereno”Isi affidano anche all'esperienza di Albertoche in questa stagione è stato l'unico a esserein tutte le partite della stagione regolare. L'estremo difensore toscano ha giocato per ben 3.240 minuti ininterrotti e di conseguenza non è mai stato sostituito ed è apparso tra i titolari in tutte le 36 occasioni. Mister Giacomo Filippi lo ha rischiato anche da diffidato nella sfida in casa della Virtus Francavilla,dunque unico calciatore in tutto il girone C a non essere mai stato sostituito. Per quanto riguarda presenze e minutaggio l'ex Empoli, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è seguito ...

In entrambe le occasioni, i giocatori del Teramo - entrambi ex- si sono ritrovati tutti soli davanti ae non hanno sbagliato. Ilche ha affrontato la squadra di Paci in ...Finita la stagione regolare, Albertoha conquistato il record della continuità : nel girone C è stato l'unico a giocare tutte e 36 le partite senza essere mai sostituito. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il portiere è stato ...Iniziano i playoff di Serie C. Il Palermo sfida il Teramo nel primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.Palermo , i play-off sono un tabù per tutti. soltanto delusioni nella coda del campionato. De Rose sconfitto due volte in finale ...